Bajamont, le circuit des fontaines et lavoirs Bajamont Lot-et-Garonne

Bajamont, le circuit des fontaines et lavoirs A cheval Difficile

Bajamont, le circuit des fontaines et lavoirs 47480 Bajamont Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14800.0 Tarif :

Lacs, fontaines et lavoirs offrent des haltes rafraîchissantes sur ce circuit, tracé dans un paysage tourmenté du Pays de Serres, aux portes d’Agen et de la vallée de la Garonne.

+33 5 53 66 14 14

English : Bajamont, le circuit des fontaines et lavoirs

Lakes, fountains and wash houses offer refreshing stops on this circuit, traced in the tormented landscape of the Pays de Serres, at the gates of Agen and the Garonne valley.

Deutsch : Bajamont, le circuit des fontaines et lavoirs

Seen, Brunnen und Waschhäuser bieten erfrischende Zwischenstopps auf diesem Rundweg, der durch die zerklüftete Landschaft des Pays de Serres vor den Toren Agens und des Garonne-Tals verläuft.

Italiano :

Laghi, fontane e lavatoi offrono soste rinfrescanti su questo percorso, che si snoda nel paesaggio aspro del Pays de Serres, alle porte di Agen e della valle della Garonna.

Español : Bajamont, le circuit des fontaines et lavoirs

Lagos, fuentes y lavaderos ofrecen paradas para refrescarse en esta ruta, que se desarrolla en el accidentado paisaje del País de Serres, a las puertas de Agen y del valle del Garona.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine