Balad’Azergues Lozanne Rhône

Balad’Azergues

Balad’Azergues Rive droite au Parc des Berges 69380 Lozanne Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Boucle de 7.5 kms que vous pourrez emprunter par le chemin de la rivière (rive droite) pour rejoindre l’étang de Civrieux d’Azergues, ou bien par l’itinéraire des dynausaures sur la rive gauche en aval de Lozanne pour rallier Chazay d’Azergues.

+33 4 74 67 06 19

English : Balad’Azergues

Loop of 7.5 kms that you can take by the path of the river (right bank) to join the pond of Civrieux d’Azergues, or by the route of the dynausaures on the left bank downstream of Lozanne to join Chazay d’Azergues.

Deutsch : Balad’Azergues

7,5 km lange Rundwanderung, die Sie über den Flussweg (rechtes Ufer) zum Teich von Civrieux d’Azergues oder über die Route der Dynausauren am linken Ufer unterhalb von Lozanne nach Chazay d’Azergues führen kann.

Italiano :

Un anello di 7,5 km che si può percorrere lungo il sentiero fluviale (riva destra) per raggiungere lo stagno di Civrieux d’Azergues, oppure lungo l’itinerario dynausaures sulla riva sinistra a valle di Lozanne per raggiungere Chazay d’Azergues.

Español : Balad’Azergues

Un bucle de 7,5 km que se puede realizar por el camino del río (orilla derecha) para llegar al estanque de Civrieux d’Azergues, o por el itinerario de las dynausaures en la orilla izquierda aguas abajo de Lozanne para llegar a Chazay d’Azergues.

