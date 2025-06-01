Balade à énigmes sur les chemins de l’eau et de la biodiversité La Bourgonce Vosges

Balade à énigmes sur les chemins de l’eau et de la biodiversité La Bourgonce Vosges vendredi 1 août 2025.

Balade à énigmes sur les chemins de l’eau et de la biodiversité Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Balade à énigmes sur les chemins de l’eau et de la biodiversité 121 Le Centre 88470 La Bourgonce Vosges Grand Est

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Cette balade à énigmes s’inscrit dans une volonté de sensibiliser / informer le plus grand nombre aux enjeux locaux de la préservation de l’eau et de la biodiversité. A l’initiative de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, plusieurs balades à énigmes sont proposées sur différents territoires. Petite commune tout entourée de forêt, La Bourgonce compte moins de 900 habitants. Le village est situé dans une vallée arrosée par trois cours d’eau dont les sources sont toutes situées sur la commune le ruisseau de la Grande Combe, la source Goutte des Cerisiers et le ruisseau de la Valdange.

Munis-toi du petit carnet à disposition dans les offices de tourisme, de chaussures de marche et de ta gourde et pars résoudre les énigmes sur les traces de l’eau en forêt !

Un parcours de 6 km avec moins de 190 mètres de dénivelé, non accessible aux poussettes.

Facile

http://www.eau-rhin-meuse.fr/ +33 3 29 52 66 66

English :

This enigmatic walk is part of a drive to inform as many people as possible about the local challenges of preserving water and biodiversity. At the initiative of the Agence de l’eau Rhin-Meuse, several mystery walks are offered in different areas. A small village surrounded by forest, La Bourgonce has fewer than 900 inhabitants. The village lies in a valley watered by three streams, all of which have their source in the commune: the Grande Combe stream, the Goutte des Cerisiers spring and the Valdange stream.

Equip yourself with the little booklet available from tourist offices, walking shoes and your water bottle and set off to solve the riddles on the trail of water in the forest!

A 6 km trail with less than 190 meters of ascent, not accessible to baby carriages.

Deutsch :

Dieser Rätselspaziergang ist Teil des Bestrebens, möglichst viele Menschen für die lokalen Herausforderungen des Wasserschutzes und der Biodiversität zu sensibilisieren/zu informieren. Auf Initiative der Agence de l’eau Rhin-Meuse werden mehrere Rätselspaziergänge in verschiedenen Gebieten angeboten. La Bourgonce ist eine kleine, ganz von Wald umgebene Gemeinde mit weniger als 900 Einwohnern. Das Dorf liegt in einem Tal, das von drei Wasserläufen bewässert wird, deren Quellen sich alle in der Gemeinde befinden: der Bach « Grande Combe », die Quelle « Goutte des Cerisiers » und der Bach « Valdange ».

Nimm das kleine Heftchen, das in den Touristenbüros erhältlich ist, Wanderschuhe und deine Trinkflasche mit und mach dich auf den Weg, um die Rätsel auf den Spuren des Wassers im Wald zu lösen!

Eine 6 km lange Strecke mit weniger als 190 Höhenmetern, nicht für Kinderwagen geeignet.

Italiano :

Questa passeggiata misteriosa fa parte di un’iniziativa volta a sensibilizzare e informare il maggior numero possibile di persone sulle problematiche locali legate alla conservazione dell’acqua e della biodiversità. Su iniziativa dell’Agenzia per l’acqua del Reno-Mosa, vengono proposte diverse passeggiate misteriose in diverse aree. Un piccolo villaggio circondato dalla foresta, La Bourgonce ha meno di 900 abitanti. Il villaggio si trova in una valle bagnata da tre fiumi, le cui sorgenti si trovano tutte nel comune: il torrente Grande Combe, la sorgente Goutte des Cerisiers e il torrente Valdange.

Armati del libretto disponibile presso gli uffici turistici, delle scarpe da trekking e della borraccia, partite per risolvere gli enigmi del sentiero dell’acqua nella foresta!

Un percorso di 6 km con meno di 190 metri di dislivello, non accessibile ai passeggini.

Español :

Este paseo misterioso forma parte de una campaña para sensibilizar e informar al mayor número posible de personas sobre los problemas locales relacionados con la conservación del agua y la biodiversidad. A iniciativa de la Agencia del Agua Rin-Mosa, se proponen varios paseos misteriosos en distintas zonas. La Bourgonce, pequeño pueblo rodeado de bosques, tiene menos de 900 habitantes. El pueblo está situado en un valle regado por tres ríos que nacen en el municipio: el arroyo Grande Combe, la fuente Goutte des Cerisiers y el arroyo Valdange.

Ármese con el librito disponible en las oficinas de turismo, calzado de senderismo y su cantimplora, ¡y láncese a resolver los enigmas del sendero del agua en el bosque!

Recorrido de 6 km y menos de 190 m de desnivel, no accesible para cochecitos de niños.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-11 par Système d’information touristique Lorrain