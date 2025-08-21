Balade à la découverte de Montarcher Montarcher Loire

Balade à la découverte de Montarcher

Balade à la découverte de Montarcher Le Bourg 42380 Montarcher Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte de ce village de caractère, qui grâce à un livret de visite, saura vous guider à travers les vestiges de l’époque médiévale. Un ancien donjon, des remparts, un cimetière, un lavoir, un patrimoine exceptionnel insoupçonné.

+33 4 77 50 16 89

English :

Discover this village of character, which thanks to a booklet, will guide you through the remains of the medieval era. An ancient keep, ramparts, a cemetery, a wash-house, an exceptional and unsuspected heritage.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch dieses charaktervolle Dorf, das Sie dank eines Besucherhefts durch die Überreste aus dem Mittelalter führen wird. Ein alter Bergfried, Stadtmauern, ein Friedhof, ein Waschhaus ein außergewöhnliches, ungeahntes Erbe.

Italiano :

Scoprite questo villaggio di carattere che, grazie a un libretto di visita, vi guiderà attraverso i resti del periodo medievale. Un antico torrione, bastioni, un cimitero, un lavatoio, un patrimonio eccezionale e insospettabile.

Español :

Descubra este pueblo con carácter que, gracias a un folleto de visita, le guiará por los restos de la época medieval. Un antiguo torreón, murallas, un cementerio, un lavadero, un patrimonio excepcional insospechado.

