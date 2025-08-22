Balade à la découverte de Saint Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château Loire

Balade à la découverte de Saint Bonnet-le-Château

Balade à la découverte de Saint Bonnet-le-Château Place du Commandant Marey 42380 Saint-Bonnet-le-Château Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Aux portes de l’Auvergne, le quartier médiéval de St-Bonnet-le-Château se dévoile en parcourant les rues pavées bordées d’élégantes façades datant des XV et XVIe s.

Sa collégiale renferme bien des trésors une chapelle basse ornée de fresques uniques.

+33 6 18 77 09 04

English : Walk to discover Saint Bonnet le Château

At the gateway to the Auvergne, the medieval quarter of St-Bonnet-le-Château is revealed as you wander through the cobbled streets lined with elegant facades dating from the 15th and 16th centuries.

Its collegiate church contains many treasures: a low chapel decorated with unique frescoes.

Deutsch : Balade à la découverte de Saint Bonnet-le-Château

Das mittelalterliche Viertel von St-Bonnet-le-Château am Rande der Auvergne lässt sich am besten durch einen Spaziergang durch die gepflasterten Straßen mit eleganten Fassaden aus dem 15. und 16.

Die Stiftskirche birgt viele Schätze: eine niedrige Kapelle mit einzigartigen Fresken.

Italiano :

Alle porte dell’Alvernia, il quartiere medievale di St-Bonnet-le-Château può essere scoperto passeggiando lungo le strade acciottolate fiancheggiate da eleganti facciate risalenti al XV e XVI secolo.

La sua chiesa collegiata contiene molti tesori: una cappella inferiore decorata con affreschi unici.

Español :

A las puertas de Auvernia, el barrio medieval de St-Bonnet-le-Château se descubre paseando por sus calles empedradas, bordeadas de elegantes fachadas de los siglos XV y XVI.

Su colegiata contiene muchos tesoros: una capilla inferior decorada con frescos únicos.

