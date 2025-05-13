Balade à pied à Bonneuil Au fil de la Benaize Bonneuil Indre

Née en Limousin, avant de traverser le Poitou, puis de gagner le Berry pour mêler ses eaux à celles de l’Anglin, la Benaize, entre torrent et rivière selon les saisons, réserve le charme discret de sa vallée aux amoureux de la nature.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 20 28

English : Walking tour in Bonneuil Along the Benaize

Born in Limousin, before crossing Poitou, then reaching Berry to mix its waters with those of the Anglin, the Benaize, between torrent and river according to the seasons, reserves the discreet charm of its valley to the nature lovers.

Deutsch :

Die Benaize, die im Limousin geboren wurde, bevor sie durch das Poitou und dann durch das Berry fließt, um ihr Wasser mit dem des Anglin zu vereinen, ist je nach Jahreszeit ein Wildbach oder ein Fluss und bietet Naturliebhabern den diskreten Charme ihres Tals.

Italiano :

Nato nel Limousin, prima di attraversare il Poitou, poi di raggiungere il Berry per mescolare le sue acque con quelle dell’Anglin, il Benaize, tra torrente e fiume a seconda della stagione, riserva il fascino discreto della sua valle agli amanti della natura.

Español :

Nacido en el Lemosín, antes de atravesar el Poitou y llegar después al Berry para mezclar sus aguas con las del Anglin, el Benaize, entre torrente y río según la temporada, reserva el discreto encanto de su valle a los amantes de la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par SIT Centre-Val de Loire