Balade à pied à Dunet Chapelle et clocher Dunet Indre

Balade à pied à Dunet Chapelle et clocher Dunet Indre vendredi 1 août 2025.

Balade à pied à Dunet Chapelle et clocher A pieds

Balade à pied à Dunet Chapelle et clocher 36310 Dunet Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Depuis 1821, la commune de Vouhet a été réunie avec celle de Dunet, ce qui permet de proposer aux promeneurs la découverte de deux édifices religieux, église et chapelle, de grand intérêt sur un même territoire que borde la vallée de l’Anglin.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 20 28

English : Walking tour of Dunet Chapel and bell tower

Since 1821, the commune of Vouhet has been united with that of Dunet, which makes it possible to propose to walkers the discovery of two religious buildings, church and chapel, of great interest on the same territory which borders the valley of the Anglin.

Deutsch :

Seit 1821 ist die Gemeinde Vouhet mit der Gemeinde Dunet vereint, sodass Spaziergänger zwei interessante religiöse Gebäude, eine Kirche und eine Kapelle, auf demselben Gebiet entdecken können, das vom Tal des Anglin gesäumt wird.

Italiano :

Dal 1821, il comune di Vouhet è unito a quello di Dunet, il che permette agli escursionisti di scoprire due edifici religiosi, una chiesa e una cappella, di grande interesse sullo stesso territorio al confine con la valle di Anglin.

Español :

Desde 1821, el municipio de Vouhet está unido al de Dunet, lo que permite a los caminantes descubrir dos edificios religiosos, una iglesia y una capilla, de gran interés en el mismo territorio que bordea el valle de Anglin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par SIT Centre-Val de Loire