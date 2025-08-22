Balade à pied à La Châtre l’Anglin Le circuit de l’eau et de la pierre La Châtre-Langlin Indre

Balade à pied à La Châtre l’Anglin Le circuit de l’eau et de la pierre A pieds

Balade à pied à La Châtre l’Anglin Le circuit de l’eau et de la pierre 36170 La Châtre-Langlin Indre Centre-Val de Loire

Durée : 195 Distance : 13000.0 Tarif :

L’eau, avec l’étang communal, aménagé pour la promenade et la pause pique-nique, mais aussi l’Anglin, plus torrent que rivière, franchi à quatre reprises, et la pierre avec les rochers de grès et de granite affleurant, et tout proche le dolmen de Passebonneau.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 20 28

English : Walking tour in La Châtre l’Anglin The water and stone circuit

The water, with the communal pond, arranged for the walk and the picnic break, but also the Anglin, more torrent than river, crossed four times, and the stone with the rocks of sandstone and granite outcropping, and very close the dolmen of Passebonneau.

Deutsch :

Wasser, mit dem Teich der Gemeinde, der für Spaziergänge und Picknicks angelegt wurde, aber auch der Anglin, der mehr ein Wildbach als ein Fluss ist und viermal überquert wurde, und Stein mit den Sandstein- und Granitfelsen, die an der Oberfläche liegen, und ganz in der Nähe der Dolmen von Passebonn

Italiano :

L’acqua, con il laghetto comunale, predisposto per passeggiate e pause picnic, ma anche l’Anglin, più torrente che fiume, attraversato quattro volte, e la pietra con le rocce di arenaria e granito affioranti, e il vicino dolmen di Passebonneau.

Español :

El agua, con el estanque comunal, dispuesto para los paseos y las pausas de picnic, pero también el Anglin, más torrente que río, atravesado en cuatro ocasiones, y la piedra con los afloramientos de arenisca y granito, y el cercano dolmen de Passebonneau.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par SIT Centre-Val de Loire