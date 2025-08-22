Balade à pied n°1 Sur les monts Brennous Rosnay Indre

Balade à pied n°1 Sur les monts Brennous A pieds

Balade à pied n°1 Sur les monts Brennous
36300 Rosnay
Indre
Centre-Val de Loire

Durée : 70
Distance : 4500.0

Ce circuit au départ de la Maison du Parc permet de faire connaissance avec la Brenne. Les buttons y ont une place particulière, marquant le paysage et le bâti. Sur l’un de ces promontoires, le château du Bouchet semble dominer la Brenne et ses étangs.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n° 1 On the Brennous mountains

This circuit from the Maison du Parc will introduce you to the Brenne countryside, in particular the hillocks which punctuate the landscape and influence the local architecture. On one of these mounds, the Château of Le Bouchet overlooks Brenne and its lakes.

Deutsch :

Auf diesem Rundgang, der am Maison du Parc beginnt, lernen Sie die Brenne kennen. Die Strebepfeiler haben dort einen besonderen Platz und prägen die Landschaft und die Bebauung. Auf einem dieser Vorgebirge scheint das Schloss Le Bouchet die Brenne und ihre Teiche zu überblicken.

Italiano :

Questa visita, con partenza dalla Maison du Parc, permette di conoscere la Brenne. I bottoni hanno un posto speciale qui, segnando il paesaggio e gli edifici. Su uno di questi promontori, lo Château du Bouchet sembra dominare la Brenne e i suoi stagni.

Español :

Este recorrido, que parte de la Maison du Parc, le permite conocer la Brenne. Los botones ocupan aquí un lugar especial, marcando el paisaje y los edificios. En uno de estos promontorios, el castillo de Bouchet parece dominar la Brenne y sus estanques.

