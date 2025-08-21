Balade à pied n°11 Terres de vignerons Thenay Indre

Balade à pied n°11 Terres de vignerons A pieds

Balade à pied n°11 Terres de vignerons 36800 Thenay Indre Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 5000.0 Tarif :

Autrefois, la vigne représentait une activité économique importante à Thenay. Pour vous replonger dans cette époque, partez, par ce petit circuit, sur les traces de l’un des plus importants vignobles de la région. Magnifique point de vue sur Saint-Gaultier.

English : Walk n ° 11 Winegrowers’ lands

In the past, vines were an important part of the economic activity in Thenay. Plunge into the past and take this short tour through the history of one of the most important vineyards in the region. Magnificent views of Saint-Gaultier.

Deutsch :

Früher stellte der Weinbau in Thenay eine wichtige wirtschaftliche Aktivität dar. Um sich in diese Zeit zurückversetzen zu lassen, begeben Sie sich auf diesem kleinen Rundweg auf die Spuren eines der wichtigsten Weinanbaugebiete der Region. Wunderschöner Aussichtspunkt auf Saint-Gaultier.

Italiano :

In passato, il vigneto era un’importante attività economica a Thenay. Per tornare a quei tempi, seguite questo breve tour sulle tracce di uno dei vigneti più importanti della regione. Magnifica vista su Saint-Gaultier.

Español :

En el pasado, el viñedo era una actividad económica importante en Thenay. Para trasladarse a esos días, haga este breve recorrido y siga los pasos de uno de los viñedos más importantes de la región. Magnífica vista de Saint-Gaultier.

