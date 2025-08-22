Balade à pied n°12 Chemin d’eau, chemin de fer Le Blanc Indre

Balade à pied n°12 Chemin d’eau, chemin de fer A pieds

Balade à pied n°12 Chemin d’eau, chemin de fer 36300 Le Blanc Indre Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 10500.0 Tarif :

La rivière Creuse sépare la ville haute de la ville basse du Blanc. Cet itinéraire est une invitation à suivre l’ancienne voie ferrée, aujourd’hui Voie Verte, qui conduit de la gare au château Naillac en passant par les deux viaducs qui dominent la ville.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 12 Water way, railway

The Creuse runs between the upper and lower halves of the town of Le Blanc. This itinerary invites you to discover the old railway line, now a Green Lane, which runs from the station to the Château of Naillac via the two viaducts overlooking the city.

Deutsch :

Der Fluss Creuse trennt die Oberstadt von der Unterstadt von Le Blanc. Diese Route ist eine Einladung, der ehemaligen Eisenbahnstrecke, heute Voie Verte, zu folgen, die vom Bahnhof über die beiden Viadukte, die die Stadt überragen, zum Château Naillac führt.

Italiano :

Il fiume Creuse separa la città alta da quella bassa di Le Blanc. Questo itinerario invita a percorrere la vecchia linea ferroviaria, oggi Voie Verte, che dalla stazione conduce allo Château Naillac attraverso i due viadotti che dominano la città.

Español :

El río Creuse separa las ciudades de arriba y de abajo de Le Blanc. Este itinerario es una invitación a seguir la antigua línea de ferrocarril, ahora la Voie Verte, que lleva desde la estación hasta el Château Naillac a través de los dos viaductos que dominan la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par SIT Centre-Val de Loire