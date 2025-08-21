Balade à pied n°13 Au pays des pyramides Pouligny-Saint-Pierre Indre

Balade à pied n°13 Au pays des pyramides A pieds

Balade à pied n°13 Au pays des pyramides 36300 Pouligny-Saint-Pierre Indre Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 4500.0 Tarif :

Cette petite balade traverse une vallée encaissée que le Suin, petit cours d’eau qui tarit en été, a taillé dans le calcaire au fil du temps. Les causses qui dominent la vallée regorgent d’orchidées au printemps.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n°13 In the land of the pyramids

This short walk crosses a steep valley gradually carved into the limestone by the Suin, a small stream that dries up in summer. The limestone plateaus above the valley are covered in orchids in spring.

Deutsch :

Diese kurze Wanderung führt durch ein tief eingeschnittenes Tal, das der Suin, ein kleiner Wasserlauf, der im Sommer versiegt, im Laufe der Zeit in den Kalkstein gemeißelt hat. Die Causses, die das Tal überragen, sind im Frühling voller Orchideen.

Italiano :

Questa breve passeggiata attraversa una valle scoscesa dove il Suin, un piccolo fiume che si prosciuga in estate, ha scavato il calcare nel corso degli anni. Gli altopiani calcarei che dominano la valle sono pieni di orchidee in primavera.

Español :

Este corto paseo le lleva a través de un valle escarpado donde el Suin, un pequeño río que se seca en verano, ha esculpido la piedra caliza a lo largo de los años. Las mesetas calcáreas que dominan el valle se llenan de orquídeas en primavera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire