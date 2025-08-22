Balade à pied n°14 Rive gauche, rive droite Fontgombault Indre

Balade à pied n°14 Rive gauche, rive droite A pieds

Balade à pied n°14 Rive gauche, rive droite 36220 Fontgombault Indre Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 11500.0 Tarif :

Entre Fontgombault et Lurais, la Creuse prend toute sa dimension et mélange les ambiances. Le long de sa rive gauche, le circuit dévoile son caractère plus secret à l’ombre des buis. Sur le coteau, les murets en pierres sèches tracent des linéaires qui conduisent vers l’abbaye de Fontgombault.

English : Walk n ° 14 Left Bank, Right Bank

Between Fontgombault and Lurais, the Creuse stretches out through varied scenery. On the left bank, the circuit reveals a more secretive ambiance in the shade of box trees. On the hillside, the dry-stone walls trace linear paths leading to Fontgombault Abbey.

Deutsch :

Zwischen Fontgombault und Lurais nimmt der Fluss Creuse seine ganze Dimension an und vermischt die Stimmungen. An seinem linken Ufer enthüllt der Rundweg im Schatten der Buchsbäume seinen geheimnisvolleren Charakter. An den Hängen zeichnen die Trockensteinmauern Linien nach, die zur Abtei von Fontgo

Italiano :

Tra Fontgombault e Lurais, la Creuse assume tutta la sua dimensione e mescola le atmosfere. Lungo la riva sinistra, il percorso rivela il suo carattere più segreto all’ombra dei bossi. Sulla collina, bassi muretti a secco tracciano sentieri lineari che conducono all’Abbazia di Fontgombault.

Español :

Entre Fontgombault y Lurais, el Creuse adquiere toda su dimensión y mezcla ambientes. A lo largo de su margen izquierda, la ruta revela su carácter más secreto a la sombra de los bojes. En la ladera, unos muros bajos de piedra seca trazan caminos lineales que conducen a la abadía de Fontgombault.

