Balade à pied n°15 Les trois paroisses Oulches Indre

Balade à pied n°15 Les trois paroisses
36800 Oulches
Indre
Centre-Val de Loire

Distance : 11000.0

Autrefois, la commune de Oulches était divisée en trois paroisses Pezay-le-Joli, Saint-Nazaire et Oulches. En traversant chacun de ces hameaux, partez à la découverte de la vallée boisée du Brion et de l’histoire de jadis notamment celle des fours à chaux.

English : Walk n ° 15 The three parishes

Oulches was once divided into three parishes: Pezay-le-Joli, Saint-Nazaire and Oulches. As you cross each of these hamlets you will discover the wooded valley of the Brion and the local history, in particular that of the lime kilns.

Deutsch :

Früher war die Gemeinde Oulches in drei Pfarreien unterteilt: Pezay-le-Joli, Saint-Nazaire und Oulches. Durchqueren Sie jeden dieser Weiler und entdecken Sie das bewaldete Brion-Tal und die Geschichte vergangener Zeiten, insbesondere die der Kalköfen.

Italiano :

In passato, il comune di Oulches era diviso in tre parrocchie: Pezay-le-Joli, Saint-Nazaire e Oulches. Attraversando ciascuna di queste frazioni, scoprirete la valle boscosa del Brion e la storia delle fornaci di calce di un tempo.

Español :

En el pasado, el municipio de Oulches estaba dividido en tres parroquias: Pezay-le-Joli, Saint-Nazaire y Oulches. Al pasar por cada una de estas aldeas, descubrirá el valle boscoso de Brion y la historia de los hornos de cal de antaño.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire