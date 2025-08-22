Balade à pied n°2 Rencontre avec les paysages de Brenne Rosnay Indre

Balade à pied n°2 Rencontre avec les paysages de Brenne A pieds

Balade à pied n°2 Rencontre avec les paysages de Brenne 36300 Rosnay Indre Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

Ce circuit est un hymne à la Brenne. Il traverse des paysages emblématiques composés d’étangs, de prairies naturelles, de landes et de bois humides. L’étang du Blizon mais aussi ceux de la Réserve Foucault-Massé sont des espaces idéales pour observer de nombreux oiseaux d’eau.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 2 Meeting Brenne landscapes

This tour is a hymn to Brenne. It crosses emblematic landscapes composed of ponds, natural meadows, moors and wet woods. The Blizon lake and the lakes in the Foucault-Massé Reserve are ideal places to observe numerous waterbirds.

Dieser Rundweg ist eine Hymne an die Brenne. Er führt durch emblematische Landschaften, die aus Teichen, natürlichen Wiesen, Heidelandschaften und feuchten Wäldern bestehen. Der Étang du Blizon, aber auch die Teiche des Foucault-Massé-Reservats sind ideale Orte, um zahlreiche Wasservögel zu beobacht

Questo percorso è un inno alla Brenna. Attraversa paesaggi emblematici fatti di stagni, prati naturali, brughiere e boschi umidi. Lo stagno di Blizon e quelli della Riserva di Foucault-Massé sono luoghi ideali per osservare numerosi uccelli acquatici.

Esta ruta es un himno a la Brenne. Atraviesa paisajes emblemáticos formados por estanques, praderas naturales, páramos y bosques húmedos. El estanque de Blizon y los de la Reserva de Foucault-Massé son lugares ideales para observar numerosas aves acuáticas.

