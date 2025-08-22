Balade à pied n°21 Du parc à la forêt Azay-le-Ferron Indre

Balade à pied n°21 Du parc à la forêt En VTT

Balade à pied n°21 Du parc à la forêt 36290 Azay-le-Ferron Indre Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 17500.0 Tarif :

Cette randonnée dans la forêt de feuillus de Tours-Peuilly, propriété de la famille Hersent-Luzarche possédant le château d’Azay-le-Ferron, offre des points d’intérêt inattendus monument dédié à la résistance, étang enserré en sous bois et des aperçus vers la réserve de la Haute-Touche.

English : Walk n ° 21 From the park to the forest

This walk in the deciduous forest of Tours-Peuilly, which belongs to the Hersent-Luzarche family who also own the Château of Azay-le-Ferron, offers surprising points of interest including a monument to the resistance, a pond tucked away in the undergrowth and views of the Haute-Touche reserve.

Deutsch :

Diese Wanderung durch den Laubwald von Tours-Peuilly, der der Familie Hersent-Luzarche gehört, die das Schloss Azay-le-Ferron besitzt, bietet unerwartete Sehenswürdigkeiten: ein Denkmal, das dem Widerstand gewidmet ist, einen im Unterholz eingeschlossenen Teich und Ausblicke auf das Naturschutzgebie

Italiano :

Questa escursione nella foresta di latifoglie di Tours-Peuilly, proprietà della famiglia Hersent-Luzarche che possiede il castello di Azay-le-Ferron, offre punti di interesse inaspettati: un monumento dedicato alla resistenza, uno stagno racchiuso nel sottobosco e scorci verso la riserva della Haute

Español :

Este paseo por el bosque caducifolio de Tours-Peuilly, propiedad de la familia Hersent-Luzarche, propietaria del castillo de Azay-le-Ferron, ofrece puntos de interés inesperados: un monumento dedicado a la resistencia, un estanque encerrado en la maleza y vistas hacia la reserva de la Haute-Touche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par SIT Centre-Val de Loire