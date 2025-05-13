Balade à pied n°25 Par la voie verte Chitray Indre

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Ici, le circuit emprunte le tronçon d’une ancienne voie ferrée aujourd’hui Voie Verte et suit la rivière Creuse qui se dévoile par bribes au travers de la végétation. Il grimpe ensuite sur le coteau. Là, sur les hauteurs, la campagne bocagère se découvre en suivant un tracé plus sinueux.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walking tour n ° 25 By the greenway

First off, the circuit follows a section of old railway line that is now a Green Lane, alongside the Creuse river which can be glimpsed through the vegetation. It then ascends the hill. At the top, it follows a windy path through woodland.

Deutsch :

Hier verläuft der Rundweg auf einem Abschnitt einer ehemaligen Eisenbahnstrecke, die heute als Voie Verte (Grüner Weg) genutzt wird, und folgt dem Fluss Creuse, der sich in Bruchstücken durch die Vegetation offenbart. Anschließend steigt der Weg den Hang hinauf. Dort, auf den Anhöhen, kann man die L

Italiano :

Qui il percorso segue il tratto di un’ex linea ferroviaria, ora Voie Verte, e costeggia il fiume Creuse, che si rivela a tratti tra la vegetazione. Poi si arrampica sul fianco della collina. Lì, sulle alture, i campi coltivati con le siepi si rivelano con un percorso più sinuoso.

Español :

Aquí, la ruta sigue el tramo de una antigua línea de ferrocarril, ahora una Voie Verte, y sigue el río Creuse, que se revela a trozos a través de la vegetación. A continuación, sube la ladera. Allí, en las alturas, las tierras de cultivo cercadas se revelan por un recorrido más sinuoso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par SIT Centre-Val de Loire