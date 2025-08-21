Balade à pied n°29 Le bois des Roches Fontgombault Indre

Balade à pied n°29 Le bois des Roches A pieds

Balade à pied n°29 Le bois des Roches 36220 Fontgombault Indre Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

La Voie Verte, tronçon d’une ancienne voie ferrée rythme cette balade tranquille. Surplombant la Creuse, la Réserve Naturelle Régionale du Bois des Roches, reconnue pour son extraordinaire biodiversité, offre un point de vue remarquable sur la vallée. C’est la récompense de ce parcours.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 29 The Bois des Roches

This quiet walk follows a Green Lane along a section of old railway line. The Regional Nature Reserve of Le Bois des Roches, renowned for its exctional biodiversity, overlooks the Creuse and offers a stunning view of the valley. A welcome reward after all that walking!

Deutsch :

Der Voie Verte, ein Abschnitt einer ehemaligen Eisenbahnstrecke, bestimmt den Rhythmus dieser ruhigen Wanderung. Hoch über der Creuse bietet das regionale Naturschutzgebiet Bois des Roches, das für seine außergewöhnliche Artenvielfalt bekannt ist, einen bemerkenswerten Ausblick auf das Tal. Dies ist

Italiano :

La Voie Verte, un tratto di una vecchia linea ferroviaria, dà ritmo a questa tranquilla passeggiata. Affacciata sulla Creuse, la Riserva Naturale Regionale del Bois des Roches, rinomata per la sua straordinaria biodiversità, offre una vista straordinaria sulla valle. Questa è la ricompensa per quest

Español :

La Voie Verte, un tramo de una antigua línea ferroviaria, da ritmo a este tranquilo paseo. Con vistas al Creuse, la Reserva Natural Regional del Bois des Roches, famosa por su extraordinaria biodiversidad, ofrece una vista extraordinaria del valle. Esta es la recompensa de esta ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire