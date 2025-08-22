Balade à pied n°34 Aux portes de la Brenne Luant Indre

Balade à pied n°34 Aux portes de la Brenne A pieds

Balade à pied n°34 Aux portes de la Brenne 36350 Luant Indre Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 16500.0 Tarif :

Ce circuit dévoile deux attraits à la fois touristique et historique de la commue de Luant d’un côté, l’étang Duris et sa roselière, rappelant la proximité de la Brenne ; de l’autre, le monument de Miran dédié à la résistance qui témoigne d’un épisode dramatique de la dernière guerre.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Walk n ° 34 At the gates of la Brenne

This tour reveals two tourist and historical attractions in Luant: on the one hand, the Duris lake and its reedbed, recalling the proximity of the Brenne river; on the other hand, the Miran monument dedicated to the resistance, which bears testimony to a dramatic episode in WWII.

Deutsch :

Dieser Rundgang enthüllt zwei sowohl touristische als auch historische Attraktionen der Gemeinde Luant: Auf der einen Seite der Teich Duris mit seinem Schilfgürtel, der an die Nähe zur Brenne erinnert; auf der anderen Seite das Denkmal von Miran, das dem Widerstand gewidmet ist und von einer dramati

Italiano :

Questo circuito rivela due attrazioni turistiche e storiche della città di Luant: da un lato, lo stagno Duris e il suo canneto, che ricordano la vicinanza della Brenne; dall’altro, il monumento Miran dedicato alla Resistenza, che testimonia un episodio drammatico dell’ultima guerra.

Español :

Este circuito permite descubrir dos atractivos turísticos e históricos de la ciudad de Luant: por un lado, el estanque de Duris y su cañaveral, que recuerda la proximidad del Brenne; por otro, el monumento de Miran, dedicado a la Resistencia, que testimonia un episodio dramático de la última guerra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par SIT Centre-Val de Loire