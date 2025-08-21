Balade à pied n°35 La Creuse entre val et coteau Lurais Indre

Balade à pied n°35 La Creuse entre val et coteau A pieds

Balade à pied n°35 La Creuse entre val et coteau 36220 Lurais Indre Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Ici, la vallée de la Creuse dévoile un patrimoine bâti remarquable dans le bourg de Lurais avec son église, son château et ses ruelles étroites et une ambiance nature sur le coteau et à l’approche de la Creuse. A noter le point de vue surprenant sur la vallée depuis le haut du bourg.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Walk n ° 35 The Creuse between val and hillside

In the village of Lurais, the valley of the Creuse reveals its stunning architectural heritage with the church, château, narrow streets and an unspoilt atmosphere on the hillside and near the Creuse. Don’t miss the astonishing view of the valley from the top of the village!

Deutsch :

Hier enthüllt das Tal der Creuse ein bemerkenswertes bauliches Erbe in der Ortschaft Lurais mit ihrer Kirche, ihrem Schloss und ihren engen Gassen sowie eine natürliche Atmosphäre auf den Hügeln und bei der Annäherung an die Creuse. Bemerkenswert ist der überraschende Ausblick auf das Tal vom oberen

Italiano :

Qui, la valle della Creuse rivela un notevole patrimonio edilizio nella città di Lurais, con la sua chiesa, il suo castello e le sue stradine, e un’atmosfera naturale sulle colline e mentre ci si avvicina alla Creuse. Da notare la sorprendente vista sulla valle dalla cima del villaggio.

Español :

Aquí, el valle de Creuse revela un notable patrimonio construido en la ciudad de Lurais, con su iglesia, su castillo y sus callejuelas, y un ambiente natural en la ladera y al acercarse al Creuse. Obsérvese la sorprendente vista del valle desde la cima del pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par SIT Centre-Val de Loire