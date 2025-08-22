Balade à pied n°36 La balade du colombier Lureuil Indre

Balade à pied n°36 La balade du colombier En VTT

Balade à pied n°36 La balade du colombier 36220 Lureuil Indre Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 10500.0 Tarif :

Le cheminement traverse un bocage préservé légèrement vallonné au départ du circuit. Lureuil est marquée par l’histoire des Templiers qui ont laissé des traces de leur passage notamment le pigeonnier de l’ancienne commanderie que l’on découvre en fin de parcours dominant l’étang communal.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 36 The walk of the dovecote

The route crosses an unspoilt gently undulating grove at the beginning of the circuit. Lureuil bears testimony to the history of the Knights Templar, of which traces still remain such as the dovecote of the former commandery, located at the end of the route overlooking the village lake.

Der Weg führt durch eine geschützte Heckenlandschaft, die am Anfang des Rundwegs leicht hügelig ist. Lureuil ist von der Geschichte der Tempelritter geprägt, die Spuren ihrer Anwesenheit hinterlassen haben, insbesondere den Taubenschlag der ehemaligen Kommandantur, den man am Ende des Weges mit Blic

Il percorso attraversa terreni agricoli conservati con siepi, leggermente ondulati all’inizio della passeggiata. Lureuil è segnata dalla storia dei Cavalieri Templari, che hanno lasciato tracce del loro passaggio, in particolare la colombaia dell’antica commenda, visibile alla fine del percorso, aff

El itinerario pasa por tierras de labranza con setos conservados, que son ligeramente onduladas al principio del recorrido. Lureuil está marcada por la historia de los templarios, que dejaron huellas de su paso, especialmente el palomar de la antigua comandancia, que se puede ver al final del recorr

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par SIT Centre-Val de Loire