Balade à pied n°39 Le val d’Anglin Mauvières Indre

Balade à pied n°39 Le val d’Anglin A pieds

Balade à pied n°39 Le val d’Anglin 36370 Mauvières Indre Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Il faut s’élever quelque peu et quitter le Val d’Anglin pour rejoindre le hameau de Villiers qui a su préserver un bâti ancien. Le cheminement au bord de la rivière Anglin offre quant à lui, un point de vue saisissant sur le château d’Aigues Joignant situé sur l’autre rive.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 39 The Anglin Valley

You will need to ascend slightly to leave the valley of the Anglin and reach the hamlet of Villiers with its preserved old buildings. The path along the Anglin River offers a breathtaking view of the Château of Aigues Joignant on the other side.

Deutsch :

Sie müssen etwas höher steigen und das Val d’Anglin verlassen, um den Weiler Villiers zu erreichen, in dem die alte Bausubstanz erhalten geblieben ist. Der Weg am Ufer des Flusses Anglin entlang bietet einen atemberaubenden Blick auf das Schloss Aigues Joignant am anderen Ufer.

Italiano :

Bisogna salire un po’ e lasciare la Val d’Anglin per raggiungere la frazione di Villiers, che ha conservato i suoi antichi edifici. Il sentiero lungo le rive del fiume Anglin offre una vista suggestiva del castello di Aigues Joignant sull’altra sponda.

Español :

Hay que subir un poco y salir del Val d’Anglin para llegar a la aldea de Villiers, que ha conservado sus antiguos edificios. El camino a lo largo de las orillas del río Anglin ofrece una vista impresionante del castillo de Aigues Joignant en la otra orilla.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire