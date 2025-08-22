Balade à pied n°40 Histoire de Brenne Méobecq Indre

Balade à pied n°40 Histoire de Brenne A pieds

Balade à pied n°40 Histoire de Brenne 36500 Méobecq Indre Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 13000.0 Tarif :

Parcours au cœur des paysages caractéristiques de la Brenne dominé ici par un cheminement à l’ombre des vieux chênes majestueux de la forêt de Lancosme. L’ancienne église abbatiale de Méobeq, nous ramène à l’histoire de la création des étangs et au rôle qu’ont pu y jouer les moines

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Walk n ° 40 History of Brenne

A journey through typical Brenne scenery, mainly composed of shady paths through the majestic old oak trees in the Lancosme forest. The former abbey church of Méobeq is a reminder of the history and the role of the monks in the creation of the lakes.

Deutsch :

Eine Wanderung durch die charakteristischen Landschaften der Brenne, die hier von einem Weg im Schatten der majestätischen alten Eichen des Waldes von Lancosme dominiert wird. Die ehemalige Abteikirche von Méobeq führt uns zurück in die Geschichte der Entstehung der Teiche und der Rolle, die die Mön

Italiano :

Il percorso attraverso i caratteristici paesaggi della Brenne è dominato da una passeggiata all’ombra delle maestose querce secolari della foresta di Lancosme. L’antica chiesa abbaziale di Méobeq ci riporta alla storia della creazione degli stagni e del ruolo svolto dai monaci

Español :

El recorrido por los paisajes característicos de la Brenne está dominado aquí por un paseo a la sombra de los majestuosos robles viejos del bosque de Lancosme. La antigua iglesia abacial de Méobeq nos remonta a la historia de la creación de los estanques y al papel que desempeñaron los monjes en ell

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire