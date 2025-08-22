Balade à pied n°45- De vallons en brandes Nuret-le-Ferron Indre

Balade à pied n°45- De vallons en brandes A pieds

Balade à pied n°45- De vallons en brandes 36800 Nuret-le-Ferron Indre Centre-Val de Loire

Durée : 190 Distance : 13000.0 Tarif :

Terre d’élevage traditionnel, Nuret-le-Ferron surprend par le vallonnement de ses paysages au sud de la commune. Le sentier ondule en sous-bois, rejoint des prairies pour aboutir à l’étang de la Grande Gorce,serti de bois, rappelant le paysage caractéristique de la Brenne.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 45- From valleys to brandies

Traditionally given over to livestock farming, Nuret-le-Ferron offers a surprisingly hilly landscape to the south of the village. The path undulates through the undergrowth before opening onto meadows and leading to the Grande Gorce lake, surrounded by trees in a typical Brenne setting.

Deutsch :

Nuret-le-Ferron ist ein traditionelles Viehzuchtgebiet und überrascht mit einer hügeligen Landschaft im Süden der Gemeinde. Der Weg schlängelt sich durch das Unterholz, führt über Wiesen und endet am Étang de la Grande Gorce, der von Wäldern umgeben ist und an die charakteristische Landschaft der Br

Italiano :

Nuret-le-Ferron è una terra di allevamento tradizionale, con paesaggi collinari sorprendenti nel sud del comune. Il sentiero si snoda nel sottobosco, si unisce ai prati e termina allo stagno della Grande Gorce, circondato da boschi che ricordano il paesaggio caratteristico della Brenne.

Español :

Nuret-le-Ferron es una tierra de ganadería tradicional, con sorprendentes paisajes de colinas en el sur del municipio. El camino ondula entre la maleza, se une a los prados y termina en el estanque de la Grande Gorce, rodeado de bosques, que recuerdan el paisaje característico de la Brenne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire