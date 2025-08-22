Balade à pied n°47 Entre Brion et Creuse Oulches Indre

Balade à pied n°47 Entre Brion et Creuse A pieds

Balade à pied n°47 Entre Brion et Creuse 36800 Oulches Indre Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 16000.0 Tarif :

Paysages ouverts et paysages fermés se succèdent au fil de ce parcours vallonné qui alterne prairies, sous-bois, bouchures et rivière. Tel un yoyo, la vallée de la Creuse et celle du Brion rythment cette randonnée qui s’achève sur une perspective peu commune de l’église de Oulches.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Walk n ° 47 Between Brion and Creuse

This hilly route alternates between open countryside and covered paths offering a mixture of meadows, undergrowth, hedgerows and rivers. The valley of the Creuse and the Brion punctuate this yoyo-like walk, which culminates in an exceptional view of the church of Oulches.

Deutsch :

Offene und geschlossene Landschaften wechseln sich auf dieser hügeligen Strecke ab, auf der sich Wiesen, Unterholz, Buchten und ein Fluss abwechseln. Wie ein Jojo bestimmen das Tal der Creuse und das des Brion den Rhythmus dieser Wanderung, die mit einer ungewöhnlichen Perspektive der Kirche von Oul

Italiano :

Paesaggi aperti e chiusi si susseguono lungo questo percorso ondulato che alterna prati, sottobosco, cespugli e fiume. Come uno yo-yo, le valli della Creuse e del Brion punteggiano questa escursione, che si conclude con una vista insolita sulla chiesa di Oulches.

Español :

Paisajes abiertos y cerrados se suceden a lo largo de esta ruta ondulada que alterna prados, sotobosque, matorrales y río. Como un yoyó, los valles de Creuse y Brion salpican este paseo, que termina con una vista insólita de la iglesia de Oulches.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire