Balade à pied n°48 Une église romane entre Boischaut et Brenne Paulnay Indre

Balade à pied n°48 Une église romane entre Boischaut et Brenne 36290 Paulnay Indre Centre-Val de Loire

Le circuit entraine le randonneur dans deux ambiances paysagères qui s’articulent autour de la discrète église romane de Paulnay, remarquable par ses fresques. Au nord, il parcourt la campagne du Boischaut et au sud du bourg, il serpente dans les paysages sauvages et intimes de la Brenne.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 48 A Romanesque church between Boischaut and Brenne

This circuit leads you through two countryside settings around the small Romanesque church of Paulnay with its remarkable frescoes. To the north, it crosses the Boischaut countryside and, to the south, it winds through unspoilt and intimate Brenne scenery.

Deutsch :

Der Rundweg führt den Wanderer in zwei landschaftliche Stimmungen, die sich um die unscheinbare romanische Kirche von Paulnay gruppieren, die durch ihre Fresken bemerkenswert ist. Im Norden durchquert er die Landschaft des Boischaut und südlich des Ortes schlängelt er sich durch die wilden und intim

Italiano :

L’itinerario conduce l’escursionista attraverso due diversi paesaggi che ruotano attorno alla discreta chiesa romanica di Paulnay, notevole per i suoi affreschi. A nord, attraversa la campagna di Boischaut e a sud della città si snoda tra i paesaggi selvaggi e intimi della Brenne.

Español :

La ruta lleva al caminante por dos paisajes diferentes que giran en torno a la discreta iglesia románica de Paulnay, notable por sus frescos. Al norte, atraviesa la campiña de Boischaut y al sur de la ciudad, serpentea por los paisajes salvajes e íntimos de la Brenne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire