Balade à pied n°49 Histoire de chèvre et de pierres Pouligny-Saint-Pierre Indre

Balade à pied n°49 Histoire de chèvre et de pierres A pieds

Balade à pied n°49 Histoire de chèvre et de pierres 36300 Pouligny-Saint-Pierre Indre Centre-Val de Loire

Durée : 190 Distance : 13000.0 Tarif :

Le calcaire est le fil conducteur de cette randonnée. On le retrouve dans les hameaux mais aussi dans les murets qui délimitaient les pâtures des chèvres dont le lait donne aujourd’hui le Pouligny-St-Pierre. D’autres pierres ont un rôle plus mystérieux comme la Roche à la Velue ou la Pierre à l’Ane.

English : Walk n ° 49 History of goat and stones

Limestone is the common thread of this walk, found in the hamlets and the low walls that once delimited the pastures of the goats whose milk is now used to make Pouligny-St-Pierre cheese. Other stones have a more mysterious past, such as the Roche à la Velue and the Pierre à l’Ane.

Deutsch :

Kalkstein ist der rote Faden, der sich durch diese Wanderung zieht. Man findet ihn in den Weilern, aber auch in den Mauern, die die Weiden der Ziegen abgrenzten, aus deren Milch heute der Pouligny-St-Pierre hergestellt wird. Andere Steine spielen eine geheimnisvollere Rolle, wie der Roche à la Velue

Italiano :

Il calcare è il tema principale di questa passeggiata. Si trova nelle frazioni ma anche nei muretti che segnavano i confini dei pascoli di capre il cui latte oggi dà vita a Pouligny-St-Pierre. Altre pietre hanno un ruolo più misterioso, come la Roche à la Velue o la Pierre à l’Ane.

Español :

La piedra caliza es el tema principal de este paseo. Se encuentra en las aldeas, pero también en los muros bajos que delimitaban los pastos de cabras cuya leche da hoy Pouligny-St-Pierre. Otras piedras tienen un papel más misterioso, como la Roche à la Velue o la Pierre à l’Ane.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire