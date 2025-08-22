Balade à pied n°52 Les étangs au fil des bouchures Rosnay Indre

Balade à pied n°52 Les étangs au fil des bouchures A pieds

Balade à pied n°52 Les étangs au fil des bouchures 36300 Rosnay Indre Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 9500.0 Tarif :

Le paysage de Brenne est marqué par les étangs mais aussi par un maillage préservé de bouchures que l’on retrouve le long des chemins et des prairies. Tantôt ces haies hautes ou basses nous ouvrent des perspectives sur les étangs tantôt elles délimitent un cheminement qui nous en rapprochent.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 52 The ponds over the bouches

The Brenne landscape is marked by lakes and an unspoilt network of hedgerows growing along paths and meadows. These hedges of varying heights sometimes reveal views of the ponds and sometimes line the paths leading to them.

Deutsch :

Die Landschaft der Brenne ist geprägt von den Teichen, aber auch von einem gut erhaltenen Netz aus Hecken, die man entlang der Wege und Wiesen findet. Manchmal eröffnen uns diese hohen oder niedrigen Hecken Perspektiven auf die Teiche, manchmal begrenzen sie einen Weg, der uns näher an die Teiche he

Italiano :

Il paesaggio della Brenne è segnato dagli stagni ma anche da una rete conservata di siepi che si trovano lungo i sentieri e i prati. A volte queste siepi alte o basse aprono prospettive sugli stagni, altre volte delimitano un percorso che ci avvicina ad essi.

Español :

El paisaje del Brenne está marcado por los estanques, pero también por una malla conservada de setos que se encuentra a lo largo de los caminos y prados. A veces estos setos altos o bajos abren perspectivas sobre los estanques, otras veces delimitan un camino que nos acerca a ellos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire