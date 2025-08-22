Balade à pied n°54 Les mines de fer de Chéniers Sacierges-Saint-Martin Indre

Balade à pied n°54 Les mines de fer de Chéniers A pieds

Balade à pied n°54 Les mines de fer de Chéniers 36170 Sacierges-Saint-Martin Indre Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :

Ici, la terre et les maisons sont rouges. Le fer a fait la richesse du village de Chéniers. Galeries, trous comblés par l’eau, wagonnets, baraquements, … sont les traces laissées par l’exploitation du minerai qui date de la Rome Antique. Partez à la découverte de ce passé minier.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Walk n ° 54 The iron mines of Chéniers

Here, the land and houses are red. Iron has been a source of wealth for the the village of Chéniers. Galleries, holes filled with water, wagons and huts are the remaining signs of the exploitation of the ore which dates back to Roman times. Set out to discover this mining past.

Deutsch :

Hier sind die Erde und die Häuser rot. Eisen hat dem Dorf Chéniers zu Reichtum verholfen. Stollen, mit Wasser gefüllte Löcher, Loren, Baracken … sind die Spuren, die der Erzabbau, der bis ins alte Rom zurückreicht, hinterlassen hat. Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise in die Vergangenheit d

Italiano :

Qui la terra e le case sono rosse. Il ferro ha reso ricco il villaggio di Chéniers. Gallerie, buche riempite d’acqua, carri, baracche, sono le tracce lasciate dallo sfruttamento del minerale che risale all’Antica Roma. Scoprite questo passato minerario.

Español :

Aquí, la tierra y las casas son rojas. El hierro ha hecho rico al pueblo de Chéniers. Galerías, agujeros llenos de agua, carros, barracas, … son las huellas que ha dejado la explotación del mineral que se remonta a la antigua Roma. Descubra este pasado minero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire