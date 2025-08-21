Balade à pied n°56 Le moulin de Saint-Civran Saint-Civran Indre

Balade à pied n°56 Le moulin de Saint-Civran A pieds

Balade à pied n°56 Le moulin de Saint-Civran 36170 Saint-Civran Indre Centre-Val de Loire

Durée : 80 Distance : 5500.0 Tarif :

Ce circuit vallonné et bucolique, au cœur du bocage de la vallée de l’Abloux offre de belles vues sur St-Civran. Il emprunte des chemins creux et traverse l’Abloux à deux reprises. Cette rivière sauvage alimentait jusqu’en 1997 un moulin dont il reste les bâtiments et le canal d’alimentation.

English : Walk n ° 56 The mill of Saint-Civran

This hilly and bucolic tour, in the heart of the countryside of the Abloux Valley, offers beautiful views of St-Civran. It follows sunken paths and crosses the Abloux twice. Until 1997, this unspoilt river drove a mill whose buildings and feed canal still remain.

Deutsch :

Dieser hügelige und bukolische Rundweg im Herzen der Bocage des Abloux-Tals bietet schöne Ausblicke auf St-Civran. Er führt über Hohlwege und überquert zweimal den Abloux. Dieser wilde Fluss versorgte bis 1997 eine Mühle, von der noch die Gebäude und der Versorgungskanal erhalten sind.

Italiano :

Questo percorso collinare e bucolico, nel cuore del bocage della valle dell’Abloux, offre splendide viste su St-Civran, segue sentieri incassati e attraversa due volte l’Abloux. Fino al 1997, questo fiume selvaggio alimentava un mulino, di cui rimangono gli edifici e il canale di alimentazione.

Español :

Esta ruta, montañosa y bucólica, en el corazón del bocage del valle de Abloux, ofrece hermosas vistas de St-Civran. Sigue caminos hundidos y cruza el Abloux dos veces. Hasta 1997, este río salvaje alimentaba un molino, del que quedan los edificios y el canal de alimentación.

