Balade à pied n°59-De la Benaize à l’Anglin Saint-Hilaire-sur-Benaize Indre

Balade à pied n°59-De la Benaize à l’Anglin A pieds

Balade à pied n°59-De la Benaize à l’Anglin 36370 Saint-Hilaire-sur-Benaize Indre Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

L’itinéraire quitte la Benaize et le joli bourg de Saint-Hilaire pour rejoindre l’Anglin. Là, le chemin se fraie un passage entre la rivière et les falaises calcaires offrant des abris sous roche. Des châteaux évoquent la guerre de Cent Ans et la position stratégique de la commune.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 59 From Benaize to Anglin

The itinerary leaves La Benaize and the pretty village of Saint-Hilaire to go to Anglin. Here, the path makes its way between the river and the limestone cliffs offering shelter beneath their rocks. Châteaux are a reminder of the Hundred Years’ War and the strategic position of the town.

Deutsch :

Der Weg verlässt den Fluss Benaize und die hübsche Ortschaft Saint-Hilaire und führt zum Fluss Anglin. Dort bahnt sich der Weg einen Weg zwischen dem Fluss und den Kalksteinfelsen, die Felsunterstände bieten. Burgen erinnern an den Hundertjährigen Krieg und die strategische Lage der Gemeinde.

Italiano :

Il percorso lascia il Benaize e il grazioso villaggio di Saint-Hilaire per unirsi all’Anglin. Qui il sentiero si snoda tra il fiume e le falesie calcaree che offrono rifugi rocciosi. I castelli ricordano la Guerra dei Cent’anni e la posizione strategica del comune.

Español :

La ruta deja el Benaize y el bonito pueblo de Saint-Hilaire para unirse al Anglin. Allí, el camino serpentea entre el río y los acantilados de piedra caliza que ofrecen refugios de roca. Los castillos recuerdan la Guerra de los Cien Años y la posición estratégica del municipio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire