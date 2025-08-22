Balade à pied n°62 Le Saint-Fleuret Sauzelles Indre

Balade à pied n°62 Le Saint-Fleuret A pieds

Balade à pied n°62 Le Saint-Fleuret 36220 Sauzelles Indre Centre-Val de Loire

Durée : 130 Distance : 8500.0 Tarif :

Le circuit présente différentes facettes des paysages de la vallée de la Creuse les falaises du Bois des Roches, la rivière tantôt large, tantôt coulant de façon plus intime en sous bois et les terres cultivées du plateau. A découvrir, les bois de Mijault qui gardent jalousement le Saint Fleuret.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Walk n ° 62 The Saint-Fleuret

This circuit reveals different aspects of the Creuse valley landscape: the Bois des Roches cliffs, the river which is sometimes wide and sometimes narrower as it flows through the undergrowth, and the arable land on the plateau. Discover the Mijault woods which jealously guard Saint Fleuret.

Deutsch :

Der Rundweg zeigt verschiedene Facetten der Landschaft des Creuse-Tals: die Klippen des Bois des Roches, den mal breiten, mal enger durch den Wald fließenden Fluss und das Ackerland des Plateaus. Entdecken Sie die Wälder von Mijault, die den Saint Fleuret eifersüchtig bewachen.

Italiano :

Il percorso presenta diverse sfaccettature del paesaggio della valle della Creuse: le scogliere del Bois des Roches, il fiume che a volte è ampio, a volte scorre più intimamente nel sottobosco e le terre coltivate dell’altopiano. Da scoprire, i boschi di Mijault che custodiscono gelosamente il Saint

Español :

La ruta presenta diferentes facetas del paisaje del valle de Creuse: los acantilados del Bois des Roches, el río a veces ancho, a veces fluyendo más íntimamente en la maleza y las tierras cultivadas de la meseta. Para descubrir, los bosques de Mijault que guardan celosamente el Saint Fleuret.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire