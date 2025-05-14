Balade à pied n°63 Le coteau aux loges de vigne Thenay Indre

Balade à pied n°63 Le coteau aux loges de vigne Thenay Indre vendredi 1 août 2025.

Balade à pied n°63 Le coteau aux loges de vigne A pieds

Balade à pied n°63 Le coteau aux loges de vigne 36800 Thenay Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

La culture de la vigne couvrait les pentes ensoleillées de cette partie de la vallée de la Creuse. Le circuit grimpe dans le coteau et vous emmène à la découverte de quelques loges de vigne qui marquent de leur empreinte le paysage et l’histoire de Thenay. Beaux points de vue sur la vallée.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Footpath n ° 63 The hillside with the vine boxes

Vineyards once covered the sunny slopes of this part of the Creuse valley. The circuit climbs the hillside and takes you to discover a few vineyard huts that have left their mark on the landscape and history of Thenay. Beautiful views over the valley.

Deutsch :

Der Weinanbau bedeckte die sonnigen Hänge dieses Teils des Creuse-Tals. Der Rundweg klettert den Hang hinauf und führt Sie zu einigen Weinbergslogen, die die Landschaft und die Geschichte von Thenay prägen. Schöne Aussichtspunkte mit Blick auf das Tal.

Italiano :

I pendii soleggiati di questa parte della valle della Creuse erano ricoperti di vigneti. Il percorso si inerpica sulle colline e vi porta a scoprire alcuni dei vigneti che hanno segnato il paesaggio e la storia di Thenay. Splendida vista sulla valle.

Español :

Las soleadas laderas de esta parte del valle de Creuse estaban cubiertas de viñas. La ruta asciende por la ladera y le lleva a descubrir algunos de los viñedos que han dejado su huella en el paisaje y la historia de Thenay. Hermosas vistas sobre el valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire