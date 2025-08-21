Balade à pied n°64 La vallée de la Benaize Tilly Indre

Balade à pied n°64 La vallée de la Benaize A pieds

Balade à pied n°64 La vallée de la Benaize 36310 Tilly Indre Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 7500.0 Tarif :

On sent ici les contreforts du Massif Central. Entre blocs de granite et eaux vives, le chemin se faufile au cœur d’un bocage préservé et vallonné. Il surplombe par endroit la rivière Benaize et conduit le randonneur jusqu’au moulin du gué Bouigeon, limite entre Berry, Poitou et Limousin.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 64 The Benaize Valley

Here, you can feel the presence of the foothills of the Massif Central. Between granite blocks and fast-flowing water, the path winds its way through the heart of unspoilt hilly woodland. It overlooks the Benaize River in places and leads to the Bouigeon ford mill.

Deutsch :

Hier spürt man die Ausläufer des Zentralmassivs. Zwischen Granitblöcken und Wildwasser schlängelt sich der Weg durch eine unberührte, hügelige Bocage-Landschaft. An einigen Stellen überragt er den Fluss Benaize und führt den Wanderer bis zur Mühle von gué Bouigeon, der Grenze zwischen Berry, Poitou

Italiano :

Qui si percepiscono le pendici del Massiccio Centrale. Tra blocchi di granito e acqua corrente, il sentiero si snoda nel cuore di un bocage preservato e ondulato. A tratti sovrasta il fiume Benaize e conduce l’escursionista al mulino a guado del Bouigeon, confine tra Berry, Poitou e Limousin.

Español :

Aquí se pueden sentir las estribaciones del Macizo Central. Entre bloques de granito y agua corriente, el camino serpentea en el corazón de un bocage preservado y ondulado. En algunos puntos, se asoma al río Benaize y conduce al senderista hasta el molino del vado de Bouigeon, límite entre Berry, Po

