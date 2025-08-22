Balade à pied n°68 La vallée de l’Abloux et ses forges Vigoux Indre

Balade à pied n°68 La vallée de l’Abloux et ses forges A pieds

Balade à pied n°68 La vallée de l’Abloux et ses forges 36170 Vigoux Indre Centre-Val de Loire

Durée : 300 Distance : 20000.0 Tarif :

Le parcours au relief vallonné est une invitation au voyage. Il éveille nos sens et attise notre curiosité eaux vives qui courent le long du chemin, jeux de couleurs entre ombre et lumière, points de vue au détour des chemins ou forges de l’Abloux qui nous renvoie au passé industriel de la vallée.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 68 The Abloux valley and its forges

This hilly route is an invitation to travel. It will awaken your senses and arouse your curiosity with fast-flowing water running alongside the path, spectacular colours and stunning shade and light effects, viewpoints and the Abloux forges which are a reminder of the industrial past of the valley.

Deutsch :

Der Weg mit seinem hügeligen Relief ist eine Einladung zur Reise. Er weckt unsere Sinne und macht uns neugierig: Wildwasser, das entlang des Weges fließt, Farbspiele zwischen Licht und Schatten, Aussichtspunkte an der Wegbiegung oder die Schmiede von Abloux, die uns auf die industrielle Vergangenhei

Italiano :

Il percorso collinare è un invito al viaggio. Risveglia i nostri sensi e suscita la nostra curiosità: l’acqua bianca che scorre lungo il sentiero, il gioco di colori tra luce e ombra, i punti panoramici alla curva del sentiero o le fucine di Abloux che ci ricordano il passato industriale della valle

Español :

La ruta de las colinas es una invitación a viajar. Despierta nuestros sentidos y despierta nuestra curiosidad: el agua blanca que corre por el sendero, el juego de colores entre luces y sombras, los miradores en el recodo del camino o las ferrerías de Abloux que nos recuerdan el pasado industrial de

