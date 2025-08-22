Balade à pied n°8 Plumages humides au creux de la roselière Luant Indre

Balade à pied n°8 Plumages humides au creux de la roselière A pieds

Durée : 60 Distance : 3000.0 Tarif :

Cette balade familiale permet de faire le tour complet de l’étang et offre un condensé de paysages étang, pinède, prairie et l’une des plus belles roselières de Brenne. Elle mêle des approches aussi bien naturalistes que de loisirs.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 8 Wet plumages in the hollow of the reed bed

This family walk around the lake offers a variety of landscapes including the lake, pine forest, meadow and one of the most beautiful reed beds in Brenne. Perfect for combining leisure and wildlife!

Deutsch :

Diese familienfreundliche Wanderung führt Sie einmal um den gesamten Teich herum und bietet eine komprimierte Landschaft: Teich, Kiefernwald, Wiese und eines der schönsten Schilfgebiete der Brenne. Er vermischt sowohl naturkundliche als auch Freizeitansätze.

Italiano :

Questa passeggiata per famiglie fa il giro dello stagno e offre una visione condensata del paesaggio: stagno, pineta, prato e uno dei più bei canneti della Brenne. Combina sia l’approccio naturalistico che quello ricreativo.

Español :

Este paseo familiar rodea el estanque y ofrece una visión condensada del paisaje: estanque, pinar, pradera y uno de los más bellos cañaverales del Brenne. Combina los enfoques naturalista y de ocio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par SIT Centre-Val de Loire