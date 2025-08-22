Balade à pied sur les traces des marabouts Aussois Savoie

Balade à pied sur les traces des marabouts

Balade à pied sur les traces des marabouts RD 215F Fort Marie-Christine 73500 Aussois Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Partez à la découverte des pelouses steppiques habitées par l’herbe folle appelée marabout . Une promenade pédagogique pour petits et grands curieux de leur environnement. Un sentier nature qui fait aussi bon ménage avec les forts de l’Esseillon.

https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ +33 4 79 05 99 06

English : Walking in the footsteps of the marabouts

Embark on a journey to explore the steppe grasslands inhabited by the wild grass known as marabout . An educational walk for people of any age who are curious about their surroundings. A nature trail that also pairs well with the Esseillon forts.

Deutsch :

Entdecken Sie die Steppenrasen, die von dem verrückten Gras namens Marabut bewohnt werden. Ein pädagogischer Spaziergang für Kinder und Erwachsene, die neugierig auf ihre Umwelt sind. Ein Naturpfad, der sich auch mit den Forts de l’Esseillon gut verträgt.

Italiano :

Scoprite i prati della steppa abitati dall’erba pazza detta marabout . Una passeggiata educativa per grandi e piccini curiosi del proprio ambiente. Un percorso naturalistico che va di pari passo con i forti dell’Esseillon.

Español :

Descubra los prados esteparios habitados por la hierba loca conocida como marabú . Un paseo educativo para grandes y pequeños que sientan curiosidad por su entorno. Un sendero natural que también va de la mano de los fuertes de Esseillon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme