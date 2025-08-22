Balade à Roanne, suivez le totem ! Roanne Loire

Balade à Roanne, suivez le totem !

Découvrez les richesses patrimoniales de Roanne, en suivant le circuit qui vous est proposé au départ de l’Office de Tourisme. 30 totems installés par la Ville de Roanne rythmeront votre balade. Dépliant de la balade disponible à l’Office de Tourisme.

+33 4 77 71 51 77

English :

Discover Roanne’s rich heritage, by following the circuit proposed at the Tourist Office. 30 totems installed by the City of Roanne will punctuate your stroll. Brochure available from the Tourist Office.

Deutsch :

Entdecken Sie das reiche Kulturerbe von Roanne, indem Sie dem Rundgang folgen, der Ihnen vom Office de Tourisme aus vorgeschlagen wird. 30 von der Stadt Roanne aufgestellte Totems geben Ihrem Spaziergang den Rhythmus vor. Ein Faltblatt für den Spaziergang ist im Office de Tourisme erhältlich.

Italiano :

Scoprite la ricchezza del patrimonio di Roanne seguendo il sentiero che parte dall’Ufficio del Turismo. 30 totem installati dalla città di Roanne punteggeranno la vostra passeggiata. Opuscolo disponibile presso l’Ufficio del Turismo.

Español :

Descubra la riqueza del patrimonio de Roanne siguiendo el sendero que comienza en la Oficina de Turismo. 30 tótems instalados por la Ciudad de Roanne jalonarán su paseo. Folleto disponible en la Oficina de Turismo.

