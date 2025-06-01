Balade à Roulette n°2 le lac des Carolins à Lescar Pau Pyrénées-Atlantiques

Balade à Roulette n°2 le lac des Carolins à Lescar Pau Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Balade à Roulette n°2 le lac des Carolins à Lescar A pieds Très facile

Balade à roulette, BR Balade à Roulette n°2 le lac des Carolins à Lescar 12 Rue du Professeur Garigou Lagrange 64000 Pau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 1000.0 Tarif :

Balade autour d’un petit lac situé sur la commune de Lescar dans un espace verdoyant réservé à la promenade, à la pêche et à la préservation de l’environnement sur le parcours du GR® 653

Très facile

English : Balade à Roulette n°2 le lac des Carolins à Lescar

Walk around a small lake located in the commune of Lescar in a green area reserved for walking, fishing and the preservation of the environment on the GR® 653 route

Deutsch : Balade à Roulette n°2 le lac des Carolins à Lescar

Wanderung um einen kleinen See in der Gemeinde Lescar in einem grünen Gebiet, das für Spaziergänge, Angeln und Umweltschutz auf dem GR® 653 reserviert ist

Italiano :

Una passeggiata intorno a un piccolo lago nel comune di Lescar, in un’area verde destinata alle passeggiate, alla pesca e alla conservazione dell’ambiente sul percorso del GR® 653

Español : Balade à Roulette n°2 le lac des Carolins à Lescar

Un paseo alrededor de un pequeño lago en el municipio de Lescar, en una zona verde reservada para el senderismo, la pesca y la conservación del medio ambiente en la ruta GR® 653

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine