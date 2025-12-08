Balade à roulettes Base sous-marine Bordeaux Gironde
Balade à roulettes Base sous-marine Bordeaux Gironde vendredi 1 mai 2026.
Balade à roulettes Base sous-marine Fauteuil tout terrain Facile
Balade à roulette, BR Balade à roulettes Base sous-marine Cours Henri Brunet 33300 Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 1000.0 Tarif :
Facile
https://gironde.ffrandonnee.fr/html/2296/balades-a-roulettes
English : Balade à roulettes Base sous-marine
Deutsch : Balade à roulettes Base sous-marine
Italiano :
Español : Balade à roulettes Base sous-marine
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-31 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine