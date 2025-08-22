Balade à Roulettes n° 16 Le lac Marion à Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Balade à Roulettes n° 16 Le lac Marion à Biarritz Fauteuil tout terrain Très facile

Balade à roulette, BR Balade à Roulettes n° 16 Le lac Marion à Biarritz 2 rue de Pelletier 64200 Biarritz Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Tous près de la mer et des sites mythiques de Biarritz, voici une promenade paisible et rafraîchissante au bord du Lac Marion .

Très facile

English : Balade à Roulettes n° 16 Le lac Marion à Biarritz

Ideal for stroller, small bike, wheelchair.

Superb walk around a lake in a vast municipal park carefully maintained, well equipped and documented.

Deutsch : Balade à Roulettes n° 16 Le lac Marion à Biarritz

Ideal für Kinderwagen, kleine Fahrräder und Rollstühle.

Wunderschöner Spaziergang um einen See in einem großen, gepflegten Stadtpark, der gut ausgestattet und dokumentiert ist.

Italiano :

Vicino al mare e ai luoghi leggendari di Biarritz, ecco una passeggiata tranquilla e rinfrescante sulle rive del lago Marion.

Scoprite le passeggiate accessibili a tutti.

Español : Balade à Roulettes n° 16 Le lac Marion à Biarritz

Ideal para cochecitos, bicicletas pequeñas y sillas de ruedas.

Gran paseo alrededor de un lago en un gran parque urbano bien mantenido, equipado y documentado.

