Balade à Roulettes n° 16 Le lac Marion à Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Durée : Distance : 1200.0 Tarif :
Tous près de la mer et des sites mythiques de Biarritz, voici une promenade paisible et rafraîchissante au bord du Lac Marion .
Découvrez les balades accessibles à tous.
English : Balade à Roulettes n° 16 Le lac Marion à Biarritz
Ideal for stroller, small bike, wheelchair.
Superb walk around a lake in a vast municipal park carefully maintained, well equipped and documented.
Deutsch : Balade à Roulettes n° 16 Le lac Marion à Biarritz
Ideal für Kinderwagen, kleine Fahrräder und Rollstühle.
Wunderschöner Spaziergang um einen See in einem großen, gepflegten Stadtpark, der gut ausgestattet und dokumentiert ist.
Italiano :
Vicino al mare e ai luoghi leggendari di Biarritz, ecco una passeggiata tranquilla e rinfrescante sulle rive del lago Marion.
Scoprite le passeggiate accessibili a tutti.
Español : Balade à Roulettes n° 16 Le lac Marion à Biarritz
Ideal para cochecitos, bicicletas pequeñas y sillas de ruedas.
Gran paseo alrededor de un lago en un gran parque urbano bien mantenido, equipado y documentado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-24 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine