Balade à Roulettes n°3 Baudreix entre gave et lac Pau Pyrénées-Atlantiques

Plusieurs circuits sont possibles sur le site de Baudreix, agréable en toute saison. En été, les plaisirs de la baignade peuvent s’ajouter à ceux de la promenade, de la découverte du milieu naturel ou de la pêche.

English : Balade à Roulettes n°3 Baudreix entre gave et lac

The Baudreix site is ideal for a number of circuits, which are pleasant all year round. In summer, the pleasures of swimming can be added to those of walking, discovering the natural environment or fishing.

Deutsch : Balade à Roulettes n°3 Baudreix entre gave et lac

In der zu jeder Jahreszeit angenehmen Umgebung von Baudreix sind mehrere Rundgänge möglich. Im Sommer können Sie neben dem Baden auch spazieren gehen, die Natur entdecken oder angeln.

Italiano :

Il sito di Baudreix offre diversi itinerari, godibili tutto l’anno. In estate, ai piaceri del bagno si aggiungono quelli delle passeggiate, della scoperta dell’ambiente naturale o della pesca.

Español : Balade à Roulettes n°3 Baudreix entre gave et lac

El paraje de Baudreix ofrece diferentes recorridos que se pueden disfrutar durante todo el año. En verano, los placeres del baño se suman a los del senderismo, el descubrimiento del entorno natural o la pesca.

