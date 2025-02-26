Balade à Roulettes n°31 Le parcours artistique de Libarrenx Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques

À quelques kilomètres au sud de Mauléon, dans la province basque de la Soule, Gotein-Libarrenx mérite une étape ; le parcours sportif de Libarrenx est un lieu d’exposition en plein air, c’est un circuit botanique, un espace de jeux pour enfants et une promenade très accessible au bord du Saison.

English : Balade à Roulettes n°31 Le parcours artistique de Libarrenx

A few kilometers south of Mauléon, in the Basque province of Soule, Gotein-Libarrenx is well worth a visit. The Libarrenx sports trail is an open-air exhibition venue, a botanical circuit, a children?s play area and a very accessible walk along the banks of the River Saison.

Deutsch : Balade à Roulettes n°31 Le parcours artistique de Libarrenx

Einige Kilometer südlich von Mauléon in der baskischen Provinz Soule liegt Gotein-Libarrenx, das einen Zwischenstopp wert ist. Der Sportparcours von Libarrenx ist ein Ausstellungsort im Freien, ein botanischer Rundweg, ein Kinderspielplatz und eine gut zugängliche Promenade am Ufer des Flusses Saison.

Italiano :

A pochi chilometri a sud di Mauléon, nella provincia basca di Soule, merita una visita Gotein-Libarrenx: il percorso sportivo di Libarrenx è un sito espositivo all’aperto, un percorso botanico, un’area giochi per bambini e una passeggiata molto accessibile lungo le rive del fiume Saison.

Español : Balade à Roulettes n°31 Le parcours artistique de Libarrenx

A sólo unos kilómetros al sur de Mauléon, en la provincia vasca de Soule, Gotein-Libarrenx merece una visita. El sendero deportivo de Libarrenx es un recinto de exposiciones al aire libre, un sendero botánico, una zona de juegos infantiles y un paseo muy accesible a orillas del río Saison.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-26 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine