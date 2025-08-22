Balade à Roulettes n°32 Le lac Mouriscot à Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Balade à Roulettes n°32 Le lac Mouriscot à Biarritz A pieds Très facile

Balade à roulette, BR Balade à Roulettes n°32 Le lac Mouriscot à Biarritz 64200 Biarritz Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 800.0 Tarif :

Le lac Mouriscot à Biarritz est un beau site de balade, paisible et verdoyant sans dénivelé dans sa partie nord ; les sportifs pourront aller jusqu’à la mer ou faire le tour du lac. Il est bien équipé et agrémenté de panneaux d’information sur l’histoire, la faune et la flore.

Très facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade à Roulettes n°32 Le lac Mouriscot à Biarritz

Biarritz?s Lac Mouriscot is a beautiful, peaceful, green walking area, with a gentle slope in the northern part; sports enthusiasts can go as far as the sea or walk around the lake. It is well equipped with information panels on history, flora and fauna.

Deutsch : Balade à Roulettes n°32 Le lac Mouriscot à Biarritz

Der Mouriscot-See in Biarritz ist ein schöner, friedlicher und grüner Ort für Spaziergänge ohne Höhenunterschiede im nördlichen Teil; Sportler können bis zum Meer gehen oder den See umrunden. Der See ist gut ausgestattet und mit Informationstafeln über Geschichte, Fauna und Flora versehen.

Italiano :

Il Lac Mouriscot di Biarritz è un’area escursionistica bella, tranquilla e verde, senza pendenze nella parte settentrionale; gli sportivi possono spingersi fino al mare o fare il giro del lago. È ben attrezzato con pannelli informativi sulla sua storia, la fauna e la flora.

Español : Balade à Roulettes n°32 Le lac Mouriscot à Biarritz

El lago Mouriscot de Biarritz es una zona de paseo hermosa, tranquila y verde, sin desniveles en la parte norte. Los aficionados al deporte pueden llegar hasta el mar o pasear alrededor del lago. Está bien equipado con paneles informativos sobre su historia, fauna y flora.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-24 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine