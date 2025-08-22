Balade à Roulettes n°5 L’espace naturel du lac de Castet Pau Pyrénées-Atlantiques

Balade à Roulettes n°5 L’espace naturel du lac de Castet A pieds Très facile

Belle balade nature et ludique, accessible à tous les publics. Elle longe le gave d’Ossau, jusqu’au lac de Castet, dans un environnement de montagne avec, à l’ouest, la montée vers le plateau du Bénou et les crêtes de Lazerque, et, à l’est, les falaises de Port de Béon et la montagne du Rey.

English : Balade à Roulettes n°5 L’espace naturel du lac de Castet

A beautiful nature walk, accessible to all ages. It runs along the Gave d’Ossau as far as Lac de Castet, in a mountain setting with the Bénou plateau and the crêtes de Lazerque to the west, and the cliffs of Port de Béon and Montagne du Rey to the east.

Deutsch : Balade à Roulettes n°5 L’espace naturel du lac de Castet

Schöne Natur- und Spielwanderung, die für alle Altersgruppen geeignet ist. Sie verläuft entlang des Gave d’Ossau bis zum See von Castet in einer Bergumgebung mit dem Aufstieg zum Plateau du Bénou und den Kämmen von Lazerque im Westen und den Klippen von Port de Béon und dem Berg von Rey im Osten.

Un’escursione naturalistica bella e divertente, accessibile a tutti. Si snoda lungo il Gave d’Ossau fino al Lac de Castet, in un contesto montano con l’altopiano di Bénou e le creste del Lazerque a ovest e le falesie del Port de Béon e la Montagne du Rey a est.

Español : Balade à Roulettes n°5 L’espace naturel du lac de Castet

Un hermoso y divertido paseo por la naturaleza, accesible a todos. Recorre el Gave d’Ossau hasta el lago de Castet, en un entorno montañoso con la meseta de Bénou y las crestas de Lazerque al oeste y los acantilados de Port de Béon y la Montaña del Rey al este.

