Balade à Roulettes n°6 Iseste Pau Pyrénées-Atlantiques
Balade à Roulettes n°6 Iseste Pau Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 mai 2026.
Balade à Roulettes n°6 Iseste A pieds Très facile
Balade à roulette, BR Balade à Roulettes n°6 Iseste 12 Rue du Professeur Garigou Lagrange 64000 Pau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 1800.0 Tarif :
Découvrir le patrimoine architectural d’Iseste, se promener au bord du Gave
d’Ossau, pique-niquer à l’ombre des peupliers ou essayer le parcours sportif
d’Arudy voilà une balade pleine de découvertes au coeur de la vallée
d’Ossau.
Très facile
English : Balade à Roulettes n°6 Iseste
Discover the architectural heritage of Iseste, stroll along the banks of the Gave d’Ossau
d’Ossau, picnic in the shade of the poplars or try your hand at the Arudy
in Arudy: a walk full of discoveries in the heart of the Ossau valley
of the Ossau valley.
Deutsch : Balade à Roulettes n°6 Iseste
Entdecken Sie das architektonische Erbe von Iseste, machen Sie einen Spaziergang am Ufer des Gave
d’Ossau, ein Picknick im Schatten der Pappeln oder den Sportparcours ausprobieren
arudy: Ein Spaziergang voller Entdeckungen im Herzen des Tals
d’Ossau.
Italiano :
Scoprite il patrimonio architettonico di Iseste, passeggiate lungo le rive del Gave d’Ossau, fate un picnic all’ombra dei pioppi o cimentatevi con l’Arudy
d’Ossau, fare un picnic all’ombra dei pioppi o cimentarsi con l’Arudy
in Arudy: una passeggiata ricca di scoperte nel cuore della valle d’Ossau
della valle d’Ossau.
Español : Balade à Roulettes n°6 Iseste
Descubra el patrimonio arquitectónico de Iseste, pasee por las orillas del Gave d’Ossau
d’Ossau, hacer un picnic a la sombra de los álamos o probar el Arudy
en Arudy: un paseo lleno de descubrimientos en el corazón del valle de Ossau
del valle de Ossau.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine