Balade à Roulettes n°6 Iseste Pau Pyrénées-Atlantiques

Balade à Roulettes n°6 Iseste A pieds Très facile

Balade à roulette, BR Balade à Roulettes n°6 Iseste 12 Rue du Professeur Garigou Lagrange 64000 Pau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 1800.0 Tarif :

Découvrir le patrimoine architectural d’Iseste, se promener au bord du Gave

d’Ossau, pique-niquer à l’ombre des peupliers ou essayer le parcours sportif

d’Arudy voilà une balade pleine de découvertes au coeur de la vallée

d’Ossau.

Très facile

English : Balade à Roulettes n°6 Iseste

Discover the architectural heritage of Iseste, stroll along the banks of the Gave d’Ossau

d’Ossau, picnic in the shade of the poplars or try your hand at the Arudy

in Arudy: a walk full of discoveries in the heart of the Ossau valley

of the Ossau valley.

Deutsch : Balade à Roulettes n°6 Iseste

Entdecken Sie das architektonische Erbe von Iseste, machen Sie einen Spaziergang am Ufer des Gave

d’Ossau, ein Picknick im Schatten der Pappeln oder den Sportparcours ausprobieren

arudy: Ein Spaziergang voller Entdeckungen im Herzen des Tals

d’Ossau.

Italiano :

Scoprite il patrimonio architettonico di Iseste, passeggiate lungo le rive del Gave d’Ossau, fate un picnic all’ombra dei pioppi o cimentatevi con l’Arudy

d’Ossau, fare un picnic all’ombra dei pioppi o cimentarsi con l’Arudy

in Arudy: una passeggiata ricca di scoperte nel cuore della valle d’Ossau

della valle d’Ossau.

Español : Balade à Roulettes n°6 Iseste

Descubra el patrimonio arquitectónico de Iseste, pasee por las orillas del Gave d’Ossau

d’Ossau, hacer un picnic a la sombra de los álamos o probar el Arudy

en Arudy: un paseo lleno de descubrimientos en el corazón del valle de Ossau

del valle de Ossau.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine