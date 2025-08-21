Balade à Saint-Christophe Saint-Christophe-Vallon Aveyron

Balade à Saint-Christophe

Balade à Saint-Christophe Salle des fêtes 12330 Saint-Christophe-Vallon Aveyron Occitanie

Balade le long de l’ancienne ligne de chemin de fer minier de Decazeville à Marcillac

English :

Walk along the old mining railway line from Decazeville to Marcillac

Deutsch :

Spaziergang entlang der alten Bergwerksbahnlinie von Decazeville nach Marcillac

Italiano :

Passeggiata lungo la vecchia linea ferroviaria mineraria da Decazeville a Marcillac

Español :

Paseo por el antiguo ferrocarril minero de Decazeville a Marcillac

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-31 par ADT Aveyron