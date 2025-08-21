Balade à Saint-Christophe Saint-Christophe-Vallon Aveyron
Balade à Saint-Christophe Saint-Christophe-Vallon Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Balade à Saint-Christophe
Balade à Saint-Christophe Salle des fêtes 12330 Saint-Christophe-Vallon Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Balade le long de l’ancienne ligne de chemin de fer minier de Decazeville à Marcillac
https://www.facebook.com/destinationconques +33 5 65 72 85 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Walk along the old mining railway line from Decazeville to Marcillac
Deutsch :
Spaziergang entlang der alten Bergwerksbahnlinie von Decazeville nach Marcillac
Italiano :
Passeggiata lungo la vecchia linea ferroviaria mineraria da Decazeville a Marcillac
Español :
Paseo por el antiguo ferrocarril minero de Decazeville a Marcillac
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-31 par ADT Aveyron