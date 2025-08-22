Balade au cœur de la Sologne bourbonnaise La Chapelle-aux-Chasses Allier

Balade au cœur de la Sologne bourbonnaise

Balade au cœur de la Sologne bourbonnaise Le bourg 03230 La Chapelle-aux-Chasses Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade propose une immersion au cœur de la Sologne bourbonnaise. Découvrez ses belles maisons à pans de bois caractéristiques et ses paysages de forêts et prairies bocagères parsemées d’étangs.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : Bike ride in the Sologne bourbonnaise area

A ride to be immersed in the Sologne bourbonnaise area. Discover its beautiful and typical half-timbered houses, and its landscapes full of forest, meadows and ponds.

Deutsch :

Diese Wanderung bietet Ihnen die Möglichkeit, in das Herz der Sologne bourbonnaise einzutauchen. Entdecken Sie die schönen und charakteristischen Fachwerkhäuser und die Landschaften mit Wäldern und Wiesen in Heckenlandschaft, die von Teichen durchzogen sind.

Italiano :

Questa passeggiata offre un’immersione nel cuore della Sologne bourbonnaise. Scoprite le sue bellissime case a graticcio e i suoi paesaggi di boschi e prati coperti di siepi e punteggiati di stagni.

Español :

Este paseo ofrece una inmersión en el corazón de la Sologne bourbonnaise. Descubra sus hermosas casas con entramado de madera y sus paisajes de bosques y prados con setos salpicados de estanques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-03 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme