Balade au fil de la rivière et des étangs Aubigny Allier

Balade au fil de la rivière et des étangs

Balade au fil de la rivière et des étangs Place de l’église 03460 Aubigny Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Située sur trois communes, cette boucle vous invite à vous promener au fil de la rivière Allier et des étangs à la découverte de beaux châteaux qui traversent les époques.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : Ride with the flow of the river and ponds

By crossing three villages, this loop invits you to walk along the Allier River and ponds to the discovery of beautiful castles.

Deutsch :

Dieser Rundweg, der sich über drei Gemeinden erstreckt, lädt Sie dazu ein, entlang des Flusses Allier und der Teiche zu wandern und dabei schöne Schlösser zu entdecken, die die Epochen überdauern.

Italiano :

Situato in tre comuni, questo anello invita a camminare lungo il fiume Allier e gli stagni per scoprire splendidi castelli sopravvissuti alle epoche.

Español :

Situado en tres municipios, este bucle le invita a recorrer el río Allier y los estanques para descubrir hermosos castillos que han sobrevivido a los tiempos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme