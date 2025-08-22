Balade au milieu des vignes et des châteaux Besson Allier
Balade au milieu des vignes et des châteaux
Balade au milieu des vignes et des châteaux Le bourg 03210 Besson Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Cette boucle vous mène le long des routes qui parcourent le territoire du vignoble de Saint-Pourçain à la découverte de ses beaux châteaux.
http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14
English : Bike ride amid the vineyards and castles
Travel the territory of the Saint-Pourçain vineyard and discover its beautiful castles.
Deutsch :
Dieser Rundweg führt Sie entlang der Straßen, die das Gebiet des Weinbaugebiets Saint-Pourçain durchziehen, um seine schönen Schlösser zu entdecken.
Italiano :
Questo tour vi porta lungo le strade che attraversano i vigneti di Saint-Pourçain alla scoperta dei suoi splendidi châteaux.
Español :
Este recorrido le lleva por las carreteras que atraviesan los viñedos de Saint-Pourçain para descubrir sus hermosos castillos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme